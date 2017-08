Brabus prezintă kit-ul de performanță pentru noul Mercedes E-class Estate

12:06

Din cauza temperaturilor înalte se deformează drumurile naționale. Despre acest lucru informează site-ul deschide.md care a publicat şi câteva poze pe pagina sa de web. Câteva plăci de beton s-au ridicat pe traseul Chişinău-Cimișlia. Evident, la faţa locului au fost dislocate câteva echipaje ale poliţie de patrulare pentru a redirecţiona traficul.