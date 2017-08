PCRM renunţă la funcţia de preşedinte al Comisiei administraţie publică din Parlament

12:26

Companiile Facebook, Google, Apple şi altele s-au adresat Curţii Supreme din SUA cu îndemnul de a face lumină în chestiunea privind accesul organelor de drept la datele utilizatorilor. În opinia acestora, unele prevederi legale nu mai sunt actuale în lumea modernă. The post Facebook, Google, Apple şi alte companii s-au adresat Curţii Supreme din SUA appeared first on Independent.