Sesiune FOTO SENZAȚIONALĂ! Adriana Ochișanu – împreună cu „COMOARA” sa!

13:06

Purtătorul de cuvânt a MAI, Alina Zbancă, autoarea unei plachete cu versuri, ne-a povestit detalii din vacanţa sa, pe care a petrecut-o în Ucraina. „Vacanța mea din acest an a fost foarte scurtă și nici nu am programat-o din timp, a fost o bucată de vacanță în care am și muncit de la distanță. Am […]