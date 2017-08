Ședința amânată în dosarul Chirtoacă. Nici procurorul și nici primarul suspendat nu cunosc motivul

09:05

Lansarea campaniei electorale pentru alegerile generale din Germania, din 24 septembrie, a fost marcată de două evenimente majore: discursul Cancelarului Angela Merkel, din partea creștin democraților CDU-CSU, care a anunțat ca proiect deficit zero și șomaj sub 3% pentru Germania și nominalizarea fostului Cancelar SPD, Gerhard Schroeder, ca director non-executiv la gigantul petrolier de stat Rosneft, firmă aflată sub sancțiunile UE, SUA, Canada, Japonia pentru anexarea Crimeii și agresiunea militară rusă din Estul Ucrainei.