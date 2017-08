Absolvenții Academiei de Poliție au fost inițiați în serviciu. Cum a fost prima zi a tinerilor polițiști

10:26

Grow Me Up anunță că, pe lângă cele trei cursuri accesibile doar pentru fete, există și un alt curs, la care pot aplica toți băieții cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 ani. Articolul Grow Me Up lansează un curs dedicat doar băieților. Înscrie-te la proiect și află totul despre dezvoltare personală și etică apare prima dată în #diez.