Cu copilul la mare – la ce sa te astepti?

09:35

Așa cum ne-a obișnuit an de an, echipa minunată și entuziastă de la Formula As a făcut și în această toamnă o călătorie în nordul Europei, în căutarea urmelor dacice. Ceea ce au descoperit și în acest an, aruncă în aer încă o dată istoria, așa cum o cunoaștem noi.