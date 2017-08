Veaceslav Ioniță: „Economia moare”

18:15

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit, marţi, estimările privind ritmul mediu de creştere înregistrat de economia chineză până în 2020, dar în acelaşi timp a avertizat că datoria externă a Chinei a a intrat pe o traiectorie periculoasă şi a sfătuit autorităţile de la Beijing să accelereze tranziţia spre un model de creştere mai sustenabil, informează AFP.