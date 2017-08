Cum se apără Kievul de acuzațiile că motoare ucrainene de rachete ar fi ajuns în Coreea de Nord

16:45

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a anunţat despre reducerea în 2018 a bugetului pentru apărare. Potrivit lui însă, acesta nu va afecta cheltuielile privind echiparea armatei şi marinei.