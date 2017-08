(VIDEO) Liga Campionilor: Egal pentru FCSB la Lisabona. Liverpool învinge în Germania

16:05

Percheziţii de amploare în Penitenciarul nr.18-Brănești au fost desfășurate astăzi de către oamenii legii. Aceștia au ridicat telefoane, băuturi alcoolice, aur, droguri și alte lucruri interzise.