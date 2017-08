(STUDIU) Surprinzător: De ce oamenii inteligenți pică mai des examenul auto

15:56

O schemă de transportare ilegală a țigărilor în proporții mari, din Ucraina în România, a fost deconspirată de către polițiștii de frontieră. 120 mii de țigarete de contrabandă, reținute în urma aplicării acțiunilor pe linia prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere pe segmentul din responsabilitatea Direcției regionale SUD.