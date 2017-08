Simona Halep, în topul celor mai bine plătite sportive din lume: Câţi bani a câştigat în ultimul an

17:56

1. Mamografie. Daca aveti factori majori de risc, cum ar fi un caz de cancer la san in familie, specialistii va recomanda efectuarea unei mamografii o data la doi ani. Ar trebui as incepeti aceste controale in jurul varstei de 37-38 de ani. Nu trebuie as asteptati pana atunci daca ati observat orice tip de modificari la nivelul sanilor sau ati sesizat mici noduli in timp ce ii palpati. 2. Examinarea pielii. Cel mai mare organ uman, pielea, se poate imbolnavi. De departe cea mai grava boala a pielii este cancerul, afectiune care face milioane de victime anual in intreaga lume. Cel mai bun mod de a-l depista de timpuriu, cand si sansele de vindecare sunt mai mari, ar fiautoexaminarea pielii. In acest sens, aproximativ o data pe luna, uitati-va bine in oglinda. Urmariti, cu atentie, daca au aparut alunite noi sau daca cele vechi au aspect suspect sal modificat. In caz de raspuns afirmativ, mergeti urgent la dermatolog. O vizita la cabinetul dermatologic trebuie, de asemenea, facuta, o data pe an. 3. Examinarea vederii. In vremurile moderne, cand cei mai multi oameni petrec ore in sir, in fiecare zi, in fata calculatoarelor sau cu telefoanele mobile in mana, oboseala ochilor nu mai e deloc suprinzatoare. Asa ca o vizita la medicul oftalmolog e recomandata cel putin o data pe an. De asemenea, daca purtati ochelari de vedere sau lentile de contact, un control oftalmologic ar trebui facut la acelasi interval. De acest sfat ar trebui sa tina cont mai ales femeile.Reprezentantele sexului frumos au un risc mai mare sa aibatulburari de vedere, deoarece sunt mai expuse sindromului ochilor uscati si bolilor autoimune care afecteaza sanatatea oculara. 4. Testarea auzului. De regula, o audiograma (examinarea care verifica auzul la diferite niveluri de intensitate) ar trebui sa se faca o data pe an, incepand de la varsta de 50 de ani.Acela este momentul cand auzul incepe de obicei sa inregistreze un declin. Daca insa ascultati deseori muzica la un volum mare, mai ales cu casti, s-ar putea sa simtiti ca aveti probleme mai curand. Probleme cu auzul se pot detecta si la persoanele care lucreaza in mediu poluat fonic. 5. Examinare parodontala. Vizitele la stomatolog ar trebui facute de doua ori pe an daca nu aveti carii sau alteprobleme de sanatate orala. In timpul unei astfel de vizite, cereti medicului sa va faca o examinare parodontala. In acest fel, medicul poate verifica sanatatea gingiilor. 6. Verificarea colesterolului. Prima data aceasta ar trebui facuta la 20 de ani, iar apoi din cinci in cinci ani, cel putin. De la 40 de ani in sus este indicat sa verifici colesterolul si glicemia in fiecare an, deoarece riscul de diabet si infarct creste odata cu inaintarea in varsta. 7. Testul Papanicolau. Incepand de la varsta de 21 de ani, indiferent de activitatea sexuala, femeile ar trebui sa isi faca anual acest test pentru a identifica din timp un eventual cancer de col uterin. Femeile care au 30 de ani sau mai mult pot face testul o data la trei ani daca au avut trei astfel de examinari cu rezultate normale.