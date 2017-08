Șase moldoveni vor studia în Slovacia

16:26

Doi sportivi moldoveni au devenit campioni mondiali Performanta uluitoare pentru Moldova la Campionatul Mondial de Muaythai printre juniori si tineret. Luptatorii nostri s-au intors cu 5 medalii din Bangkok, dintre care 2 de aur si 3 de argint. Liviu Titica si Igor Duca au devenit campioni mondiali. Liviu Titica a invins rand pe rand luptatori din Turcia, Uzbekistan si Thailanda in drumul spre titlul mondial. Sportivul nostru si-a devastat adversarii intr-un mare fel, 2 KO-uri in 3 lupte. Liviu TITICA, LUPTATOR: "Thailandezul a fost foarte puternic. A fost foarte increzut in el, in ochii lui am vazut asta, dar eu am aratat ca-s mai puternic si l-am invins." Andrei GROSU, ANTRENOR: "Are un viitor splendid, cu conditia ca va continua sa munceasca asa cum a si facut-o pana acum." Cu aur s-a intors acasa si Igor Duca. Luptatorul de doar 12 ani l-a invins in finala pe un alt sportiv din Thailanda si si-a facut un cadou superb de ziua sa. A devenit campion mondial. Igor DUCA, LUPTATOR: " Cel mai important este să nu cedăm niciodată. Să mergem mai departe şi să devenim mai buni. " In cadrul competitiei, Moldova a mai cucerit 3 medalii de argint. Marius Covali, Gheorghe Plesca si David Chiperi au fost la un pas de a deveni campioni mondiali. Continuarea, aici. Sursă: protv.md