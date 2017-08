A fost stabilită data când locuitorii comunei Lăpușna își vor alege primarul

11:26

„Consider că am o şansă bună să conduc viitorul guvern federal. Voi fi cancelar", a declarat candidatul Partidului Social-Democrat (SPD) la postul public ZDF. Partidul lui Schulz se află în urma conservatorilor lui Merkel în sondajele de opinie. Potrivit ultimului sondaj Polibarometer, realizat la solicitarea ZDF, Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a lui Merkel este creditată cu 40% din voturi, în timp ce partidul lui Schulz este creditat cu doar 24%. În interviu, Schulz a mai spus că este deschis să conlucreze cu CDU în cadrul unui guvern de coaliţie, în fruntea căruia să se afle el, în calitate de cancelar. "Nu am nimic împotriva unei mari coaliţii sub conducerea mea. Dacă CDU doreşte să intre ca partener secund, atunci ar trebui să ia în considerare acest lucru", a susţinut Schulz, potrivit Agerpres.