Vize pentru ruşi, pentru a intra în R. Moldova?

14:36

Cea mai scumpă specialitate de la medicină a fost detronată Stomatologia a fost detronată, așa cum aceasta nu mai este cea mai scumpă specialitate de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Cea mai scumpă specialitate este optometria, care a apărut începând cu acest an de studii și la care studenții trebuie să achite 32.200 de lei pe an, informează e-sănătate.md „Este o facultate nouă și necesită manuale, spațiu, echipament nou, care până acum nu au fost folosite. Pentru oftalmologie acestea sunt destul de costisitoare”, explică Diana Uncuța, Președintele Comisiei de Admitere a USMF „Nicolae Testemițanu”. Optometristul este cel care descifrează, în faza iniţială, primele aspecte ale problemelor de vedere, le evaluează şi face trimitere la serviciile oftalmologului. Taxele contractelor de studii la celelalte specialități din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” au rămas neschimbate anul acesta față de 2016. Astfel, pe locul doi a ajuns specialitatea de Stomatologie, al cărei an de studiu costă 30.400 de lei, urmată de cea de Farmacie cu 29.200 de lei. Cea mai ieftină taxa de admitere este la specialitatea Medicină Generală – 28.800 de lei. Sursă: tv8.md Record Cea mai scumpă specialitate de la medicină a fost detronată apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.