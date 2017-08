(FOTO) Sfidare fără precedent pentru Donald Trump: Șobolan cu chipul său, amplasat lângă Trump Tower

11:26

Războiul politic „pe bune” între preşedintele Igor Dodon şi socialişti, pe de o parte şi democraţii lui Vlad Plahotniuc de cealaltă parte ar putea începe în toamnă, iar ceea ce l-ar putea declanşa este introducerea turului doi în cadrul alegerii deputaţilor pe circumscripţii uninominale. Aceasta afirmă analistul politic Igor Volniţchi care este de părerea că unul dintre motive pentru care democraţii ar putea pleda pentru introducerea celui de-al doilea tur, inclusiv pentru refacerea relaţiilor cu Uniunea Europeană. The post Opinie: Introducerea turului doi în alegerile pe circumscripţii ar putea declanşa un război politic „pe bune” între Dodon şi Plahotniuc appeared first on Independent.