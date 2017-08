Meteorologii au emis COD GALBEN de vreme caniculară

08:10

Berbec: Cuadratura Soarelui cu Luna poate aduce agitatie si nervozitate si predispune la diverse accidente minore. La nivel macro, autoritatile pot avea tendinta de a adopta masuri nerealiste, ineficiente, care nu corespund nevoilor obiective ale populatiei. Taur: In prima parte a zilei de marţi este posibil sa fiti irascibil si exista riscul sa tensionati relatiile cu prietenii si cu membrii familiei. Colegii de munca sau partenerii de afaceri ar putea sa va critice o idee pe care o considerati foarte buna. Incercati sa le-o explicati intr-un mod simplu si clar, care sa ii puna in lumina elementele importante. Gemeni: In prima parte a zilei de 15-08-2017 s-ar putea ca un superior sau un partener de afaceri sa va reproseze intarzierea unei lucrari care este in sarcina dumneavoastra. Chiar daca intarzierea are cauze obiective, ceea ce conteaza sunt datele si argumentele concrete, nu vehementa cu care va sustineti cauza. Rac: Se pare ca dedicati mult timp unei afaceri sau lucrari deosebit de importante si aveti tendinta sa neglijati relatia cu partenerul de viata. Ca sa nu va alegeti cu reprosuri, ar fi bine sa ii explicati situatia cu multa rabdare. Relatiile cu prietenii nu par sa aiba de suferit, chiar daca ati fost nevoit sa ii neglijati si pe ei. Leu: Este posibil sa va preocupe de mai mult zile o problema financiara care va impiedica sa incepeti un proiect important. Unul dintre prietenii mai in varsta are experienta in domeniu si v-ar putea da un sfat foarte util. Sub influenta contextului astral al zilei, relatia cu partenerul de viata ar putea fi tensionata din cauza unei simple neintelegeri. Puteti restabili armonia destul de usor, cu conditia sa discutati cu calm si rabdare. Fecioară: Se pare ca astazi nu prea sunteti in apele dumneavoastra si riscati sa deveniti irascibil destul de usor. Persoana iubita v-ar putea da o veste mai putin placuta. Sfatul meu este sa nu reactionati imediat, fiindca azi orice discutie poate sa degenereze repede in cearta. Balanţă: Capacitatea de comunicare ar putea fi diminuata astazi. Prin urmare, va recomand sa amanati intalnirile importante. De asemenea, ar fi bine sa reprogramati activitatile delicate, care necesita atentie si concentrare. Scorpion: Relatia cu patenerul de viata ar putea fi tensionata din cauza ca o calatorie in interes profesional sau de afaceri va obliga sa va schimbati planurile pe care vi le-ati facut pentru viata de familie. Va sfatuiesc sa discutati totul cu maximum de calm si intelegere, pentru ca azi riscul de a se ajunge la cearta este mai mare decat de obicei. Săgetător: La locul de munca sau in afaceri este posibil sa aveti un randament scazut din cauza dificultatilor de concentrare. In schimb, aveti sanse sa lamuriti o neintelegere intre colegi. Contextul astral tensionat al zilei de azi v-ar putea face irascibil. Incercati sa fiti cat mai calm si mai diplomat in relatia cu partenerul de viata. Capricorn: Se pare ca incepeti ziua plin de energie si intentionati sa porniti un proiect nou. Aveti sanse mari de reusita daca sunteti foarte atent si nu va grabiti. Este posibil sa fiti nevoit sa va ocupati din nou de o problema pe care nu ati rezolvat-o complet cu cateva zile in urma. Vărsător: Este foarte posibil sa aveti dificultati de comunicare si exista riscul sa apara neintelegeri in relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Ar fi bine sa amanati toate activitatile care necesita atentie si putere de concentrare. Peşti: S-ar putea ca azi sa nu va simtiti in cea mai buna forma, asa ca va sfatuiesc sa nu va asumati responsabilitati noi. Este recomandabil sa va limitati la activitati simple, de rutina. Partenerul de viata va poate ajuta sa depasiti mai usor aceasta perioada dificila. Nu refuzati dialogul.