Portofoliul de credite al grupul ProCredit a atins valoarea de 3,8 miliarde euro - 90,5% fiind acordate businessului

Recent am primit invitația băncii Moldindconbank de a testa unele produse și servicii oferite de bancă. Am acceptat cu plăcere, mai ales că efectuez regulat operațiuni bancare și plus la asta eram curios să văd ce reprezintă sistemul MICB de web-banking pentru persoane fizice. Interacțiune cu MICB am avut la un nivel destul de simplu, cândva demult, vre-o 8-10 ani în urmă am avut câteva carduri...