A născut, după ce a învins cancerul de col

10:16

Recoltă mai mare de cereale Agricultorii moldoveni se bucură, în acest an, de o recoltă de cereale mai bogată decât în 2016. Datele Ministerului Agriculturii arată că, în total, au fost recoltate 1,5 milioane de tone de cereale din grupa întâi, cum ar fi grâu şi orz. Cea mai mare cantitate a fost strânsă de agricultorii din raioanele de sud considerați grânarii Moldovei. Datele oficiale arată că de pe cele peste 300 de mii de hectare recoltate cu grâu s-au strâns peste 1,16 milioane de tone de cereale. Producţia medie la hectar este de 3,87 de tone, cu 770 de kilograme mai mult decât anul trecut. Grânarii ţării sunt raioanele din sud şi Găgăuzia, unde au fost colectate 491 de mii tone de grâu. Pe de altă parte, cea mai mare productivitate la hectar, de cinci tone, a fost înregistrată în raionul Ocniţa. Iar cea mai redusă cotă este în raionul Străşeni — 2,9 tone la hectar. În acest an, orzul de toamnă şi de primăvară a fost semănat pe o suprafaţă de peste 73 de mii de hectare, de unde au fost recoltate 248 de mii de tone de orz. Datele arată că productivitatea medie este de 3,4 tone la hectar, în creştere cu 400 de kilograme faţă de anul trecut. Cel mai mult orz, peste 109 mii de tone, la fel, a fost strâns de agricultorii din sudul ţării. Suprafaţa recoltată cu rapiţă în acest an a fost de aproape 30 de mii de hectare, de pe care au fost colectate aproape 74 de mii de tone. Productivitatea este la nivelul anului 2016. La sud au fost colectate aproximativ 41 de mii de tone, iar la nord cu 11 mii mai puţin. Peste 50 de mii de tone de mazăre au fost colectate de pe o suprafaţă de aproape 19 mii de hectare. Potrivit Ministerului Agriculturii, productivitatea medie la hectar este 2,6 tone, cu 180 de kilograme mai puţin decât în 2016. Chiar dacă cea mai multă mazăre s-a recoltat la sud, productivitatea cea mai mare a fost înregistrată în raionul Briceni, unde au fost strânse 3,5 tone de pe fiecare hectar. Sursă: publika.md