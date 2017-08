S-au deschis iarmaroacele școlare. Iată în ce sectoare se vor afla și cât timp vor lucra

11:10

Cea mai mare comunitate a părinților din Moldova – „Ask a Mom” a ajuns la cea de-a patra aniversare. Cei peste 90.000 de membri ai grupurilor Ask (Ask a Mom, Ask a Woman, Ask Mom and Dad, Tirg Ask a Mom) au contribuit la nașterea, primii pași și dezvoltarea familiei Ask. Articolul Start pentru petrecerea părinților! Grupul „Ask a Mom” împlinește 4 ani apare prima dată în #diez.