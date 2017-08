Reduceri la vacanțele la mare de pâna la 30%

08:26

"Moldovencele din Italia, venind acasă, vorbesc demonstrativ doar în italiană. Sunt niște „chirițe' ale secolului 21" Diaspora este criticată DUR, întrucât copiii acesteia nu ar cunoaște limba română. După ce ieri am publicat „Diaspora moldovenească din Italia, FURIOASĂ pe un politician din R. Moldova. „Nu știe ce înseamnă munca în Italia, departe de casă, mereu cu dor de ea…", internetul a început să fiarbă cu adevărat. Internauții au dezbătut intens subiectul și au constatat că disperarea de a reuși acolo [peste hotare], de a se integra, îi împinge spre neglijarea, dacă nu la negarea originilor. Ana Guțu, prim vice-președinte al Partidului Unității Naționale, dar și prim-vicerectorul ULIM, a declarat: „Niciodată nu voi înțelege moldovencele, care, după ce au făcut copii prin Italia, venind acasă, vorbesc cu ei demonstrativ doar în italiană. Aceasta înseamnă că nu și-au învățat copiii să vorbească româna. Sunt niște „chirițe» ale secolului 21, doar că mult mai dizgrațioase decât personajul lui Alecsandri…", scrie Ana Guțu pe o rețea socială. Valentina Lucasenco: „Asociațiile moldovenilor din diasporă fac tot posibilul ca să creeze școli pentru copiii conaționalilor noștri, pentru a-i învăța limba și tradițiile, istoria țării noastre, dar cu părere de rău, mulți părinți nu dau importanță acestui fapt. Se găsesc mulți profesori, voluntari să ofere lecții gratuit, dar pe puțini îi interesează să-și învețe limba maternă. Zic acestea, pentru că sunt una dintre cele care am încercat, dar prea puțin am reușit să conving părinții, cu părere de rău". Continuarea, aici.