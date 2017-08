Vezi cu ce program special vine în acest an Ethno Jazz Festival

13:40

Dorești să fii la curent cu toate noutățile din lumea tehnologiilor și a telecomunicațiilor? Atunci, ești invitat la seminarul "The history and future of mobile" de Anatolie Golovco, care se va desfășura la data de 22 august, în incinta iHUB Chișinău.