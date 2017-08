Transnistria, sub control strict al Republicii Moldova și Ucrainei

17:05

Cozi kilometrice în vama Starokozacie de la frontiera de est a ţării, moldovenii care intenţionau să treacă frontiera moldo-ucraineană fiind nevoiţi să aştepte preţ de mai multe ore. Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie s-a deplasat de urgență în PTF Starokazacie de pe teritoriul Ucrainei pentru a conveni cu omologii ucraineni posibilitățile de degajare a traficului transfrontalier prin acest punct de trecere.