Cum vor arăta ceremoniile de Ziua Marinei Române

Berbec: Incerci sa transformi ziua de astazi intr-o zi a marilor decizii; ai incredere in tine, insa ai nevoie ca oamenii din jurul tau sa iti fie alaturi si sa te sprijine in aceste momente importante. De asemenea, sfatul lor cantareste foarte mult pentru tine, motiv pentru care incerci sa ii tii cat mai aproape. Taur: Ziua de luni este una pentru facut planuri, gandit strategii si stabilit noi proiecte de care sa te ocupi. Ai foarte multe pe cap, motiv pentru care trebuie sa fii cat mai atenta la deciziile pe care le iei; nu iti incarca programul cu lucruri inutile, care sa nu te lase sa te focusezi asa cum trebuie pe cele cu adevarat importante. Gemeni: La locul de munca lucrurile par sa se miste cu viteza luminii, iar tu trebuie sa tii pasul cu schimbarile. Esti nevoita sa iesi din zona de confort si sa incerci lucruri noi pentru a vedea rezultate. Colegii de echipa iti sunt alaturi si te sprijina foarte mult in aceasta perioada. Rac: Ziua de luni pare sa fie una foarte relaxanta pentru tine; cateva ore ale diminetii sunt ocupate cu sarcini pe plan profesional, insa imediat dupa orele pranzului intreaga atentie este indreptata asupra vietii personale. Petreci momente frumoase alaturi de partenerul de cuplu sau prieteni apropiati. Leu: Astazi, la locul de munca, te confrunti cu cateva probleme destul de dificile care parca te seaca de energie. Faci tot posibilul sa iti concentrezi atentia asupra lor si sa gasesti solutii eficiente, insa oricat de mult ai incerca nu vei reusi asta fara ajutorul colegilor de echipa. Fecioară: Astazi trebuie sa fii foarte concentrata asupra vietii profesionale deoarece trebuie sa te ocupi de rezolvarea unor sarcini destul de importante pentru proiectele aflate in desfasurare. Din pacate, esti cu gandul la vacanta si ai nevoie de o mana de ajutor pentru a te ocupa de tot ce ai in plan. Balanţă: Ziua de astazi este numai buna pentru a iti indrepta atentia asupra vietii profesionale si a rezolva cateva probleme care pana acum iti dadeau batai de cap. Ai foarte multa energie si te descurci de minune in gasirea unor solutii eficiente. Seara este pentru relaxare. Scorpion: Inceputul saptamanii pare sa fie un moment foarte bun pentru a face schimbari in ceea ce priveste viata profesionala; poti incepe un proiect interesant, care te va ajuta sa evoluezi si sa iti maresti bugetul financiar intr-un timp destul de scurt. Trebuie doar sa ai incredere in tine. Săgetător: Ziua de astazi este un moment bun pentru a te ocupa de intalniri importante, negocieri cu privire la viitoare proiecte, examene sau teste. Ai multa rabdare, acorzi o atentie deosebita detaliilor si esti foarte creativa. Seara este dedicata vietii sentimentale. Capricorn: Astrele iti ofera astazi oportunitatea de a iesi din zona de confort si de a vedea lumea cu alti ochi; incerci sa iei cateva decizii destul de importante pe plan personal, care vor aduce cu ele o serie de schimbari. Te adaptezi destul de repede deoarece stii ca acest lucru este cel mai bine pentru tine. Vărsător: Profita de ziua de luni si concentreaza-te asupra vietii profesionale astfel incat sa iti mearga bine intreaga saptamana. Esti foarte atenta la detalii si reusesti sa iesi din zona de confort si sa vezi altfel situatia in care te afli. Ai rabdare, ai multe de rezolvat. Peşti: Inca de la primele ore ale diminetii incerci sa rezolvi problemele care te tin in loc; gasesti solutii eficiente intr-un timp destul de scurt si reusesti sa inlaturi obstacole care iti blocheaza drumul catre succes. Oamenii din jurul tau iti sunt alaturi si iti ofera o mana de ajutor.