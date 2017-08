(FOTO) Un nou atac în Franța: O fetiță a fost ucisă și mai multe persoane rănite

16:15

Un grup de cercetători de la Universitatea din Edinburgh au descoperit 91 de vulcani sub stratul de gheaţă al Antarcticii. Potrivit cotidianului The Guardian, masivul muntos poate pretinde la titlul de cel mai mare lanţ vulcanic al planetei.