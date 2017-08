BLOG: Unde vor ajunge “dracii” din Parlament?

01:16

Recent am întîlnit prin presă articole cu oameni care extrem de mult merg contra popilor, religiiei, mai ales promovarea și stropirea cu agheasmă în școli. Am zis, da, e ok, nu trebuie să băgăm nimănui pe gît anumite concepții. Dar uitîndu-mă mai cu atenție, zic, ha, stai că campania asta anti-religie e pornită de persoane […]