Interpretul Ricky Ardezianu, eliberat din penitenciar

11:26

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 30 – 47 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău, au fost reținuți pentru comercializarea drogurilor. Anterior, suspecții au fost condamnați pentru infracțiuni similare. În urma investigațiilor, ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii din cadrul oficiului Ciocana al Procuraturii municipiului Chișinău, au lichidat două puncte de comercializare a drogurilor de tip heroină, localizate în municipiul Chișinău. Forțele de ordine au ridicat droguri de tip heroină în formă solidă, pastile cu efect psihotrop, mai multe obiecte destinate consumului de droguri, cântare electronice la scară mică, telefoane mobile și bani în sumă totală de 50 000 lei, obținuți din comiterea infracțiunilor. O doză de heroină era comercializată cu 700 lei, iar valoarea totală a drogurilor sechestrate se ridică la peste 30 000 lei. Suspecții sunt arestați pentru 30 de zile, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 ani. Actualmente se întreprind acțiuni pentru identificarea altor persoane implicate în schema de vânzare a drogurilor. De la începutul anului până în prezent, Poliția a confiscat peste 800 gr de heroină.