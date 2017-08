O dronă iraniană s-a apropiat „periculos” de un portavion american

16:05

Ceea ce a fost anunţat în ultimele zile a fost făcut oficial de site-ul Barcelonei: Paulinho a semnat cu echipa de pe Camp Nou, iar catalanii vor plăti 40 de milioane de euro pentru aducerea brazilianului de 29 de ani.