I-ați văzut? Poliția îi caută! Au spart un apartament din Cimișlia (VIDEO)

10:11

Directorul Î.S. „Centrul de pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională", filiala Cahul, a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență și corupere pasivă. Asta după ce, un locuitor al orașului Vulcănești a denunțat cazul la DGT Sud a CNA. Directorul, de comun acord cu angajați ai aceleiași întreprinderi, ar fi pretins 1 500 de lei pentru „aranjarea" susținerii cu succes a examenelor de calificare a conducătorilor auto pentru obținerea ulterioară a permisului de conducere de categoria „C", fără frecventarea orelor practice și teoretice. Totodată, acesta susținea că are influență asupra persoanelor publice responsabile de primirea examenelor și garanta eliberarea certificatului care atestă finisarea cursurilor de instruire. Urmare a măsurilor speciale de investigaţie şi acţiunilor de urmărire penală, directorul a fost reținut pentru 72 de ore, iar alți doi instructori au fost recunoscuți în calitate de bănuiți. Actualmente, se întreprind acțiuni în vederea documentării activității infracționale a celor trei suspecți. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.