10:15

SUA și Rusia se află în competiție pentru a-și implementa strategiile concentrate pe resursele de petrol și gaze, încercând să-și impună influența în zonele respective. The post Strategie defectuoasă a Casei Albe: Pe toate fronturile câștigă Rusia. Războaiele lui Trump, mai mult vorbe decât acțiuni appeared first on Independent.