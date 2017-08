Moldova naște campioni! Vezi topul recordurilor mondiale bătute de moldoveni

18:56

Având în vedere că aveți un background foarte bogat, vă rugăm să ne faceți o scurtă incursiune despre dumneavoastră, studii, mutarea în afară tării, etc. Am plecat din Moldova pe când aveam 20 de ani, după ce am absolvit facultatea de Drept. Era prin 2004… Au urmat câțiva ani de studii în drept și psihologie în […]