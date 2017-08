(VIDEO) Tom Cruise, cascadorie ratată; Aproape de a cădea de pe o clădire

13:26

Guvernul Rusiei l-a numit pe Gerhard Schröder, fost cancelar al Germaniei, în funcţia de „director independent" al Consiliului de Administraţie al celei mai mari companii petroliere din ţară, Rosneft, se arată într-un comunicat al Guvernului de la Moscova, potrivit Politico.Eu.