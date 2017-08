(VIDEO) Debut extraordinar pentru Neymar la PSG; Brazilianul a marcat

12:26

Legendarul sprinter jamaican Usain Bolt s-a accidentat la ultima sa cursă din carieră, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de atletism de la Londra, în finala probei de ștafetă 4x100 m, iar titlul a revenit echipei Marii Britanii. The post (VIDEO) Final trist de carieră pentru Usain Bolt; Jamaicanul s-a accidentat grav iar echipa sa a ratat medaliile appeared first on Independent.