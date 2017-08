Ocazional, INP-ul mai organizează FILTRE în oraş. Peste 600 de automobilişti au fost verificaţi

12:16

Proprietarii mașinilor din regiunea transnistreană ar putea circula în Europa dacă ar acepta să-și înmatriculeze automobilele la Chișinău. Mașinile cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene pot circula doar în Ucraina și Rusia însă autoritatile de la noi spun că sunt gata să le simplifice procedura de înregistrare în Moldova, condiție care le-ar permite să circule și The post Proprietarii mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene ar putea circula și în Europa appeared first on Autoexpert.