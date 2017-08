TOPUL țărilor în care se practică „topless”-ul și nudismul

11:56

Măsura, potrivit lui De Blasio, va genera până la 800 milioane de dolari pe an şi va afecta mai puţin de 1% din populaţia oraşului. Dacă va fi aprobată măsura, va creşte de la 3,9% la 4,4% nivelul maxim de impozitare pe care îl plătesc administraţiei municipale persoanele cu venituri de peste 500.000 de dolari şi cuplurile cu peste un milion de dolari. Conform calculelor primăriei, noul impozit va afecta doar circa 32.000 de new yorkezi sau 0,8% din populaţia oraşului. "În loc să pasăm factura familiilor de muncitori şi utilizatorilor metroului şi autobuzelor, care deja au de suferit din cauza unor tarife în creştere şi a unor servicii de proastă calitate, cerem celor mai bogaţi din oraşul nostru să aibă un aport un pic mai mare pentru a ne ajuta să aducem sistemul nostru de transport la nivelul secolului XXI", a spus De Blasio. În ultimele luni, întârzierile şi incidentele s-au înmulţit la metroul din New York, ceea ce a determinat autorităţile să-l declare în "stare de urgenţă". Guvernatorul statului, Andrew Cuomo, şi primarul oraşului, ambii democraţi, au şocat în mod repetat în legătură cu cei care trebuie să furnizeze fondurile necesare. Planul prezentat luni de De Blasio are în vedere ca o parte dintre banii strânşi de la cei bogaţi să fie folosiţi pentru a oferi abonamente de transport la jumătate de preţ la peste 800.000 de new yorkezi cu venituri reduse, scrie agerpres.ro