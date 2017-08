(VIDEO) Meci incredibil în Franța: Doi jucători de câmp au stat în poartă după ce Lille făcuse toate schimbările

10:26

Republica Moldova este monitorizată de toate structurile Consiliului Europei, iar obiectivul tuturor guvernărilor din ultimii ani este încheierea monitorizării. Potrivit co-raportorului APCE Egidijus Vareikis autoritățile moldovene ar trebui să folosească expertiza adusă de Consiliul Europei în cadrul monitorizării pentru a-și crea propiile politici și propriul „proiect de țară”. The post Fostul raportor al Consiliului Europei: UE vrea să dea o șansă Republicii Moldova, dar depinde de moldoveni în ce direcție merge țara appeared first on Independent.