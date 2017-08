VIDEO de COŞMAR: O şoferiţă s-a PRĂBUŞIT în gol de la etajul 7 al unei parcări, cu tot cu maşină

12:10

Trustia, elegii politikoase Colesovnazadov mi-a povestit adineauri, indignat ca un dulap cu blide pe timp de cutremur că Dodon nu se poate întoarce din vacanță, fiindcă România l-a declarat non grata și nu-i dă voie să treacă cu avionul peste teritoriul geto-dacilor străbuni. Duduie feisbucul! – a strigat Colesovnazadov (informat prin fiul său ipohondru, Ruslănel). Am rămas frapat c...