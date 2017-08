Fost cancelar german, numit în fruntea celei mai mari companii petroliere din Rusia

17:35

Segmentul SUV-urilor este în prezent cel mai popular în rândul cumpărătorilor din numeroase regiuni ale globului, inclusiv în Europa. Cota de piață a segmentului a ajuns anul trecut la 26% dintre mașinile vândute pe Bătrânul Continent, în condițiile în care doar 8% dintre mașinile vândute în 2007 erau SUV-uri. The post Cota de piață a SUV-urilor în Europa va crește la 34% în 2020: „Este un fenomen global care se extinde” appeared first on Independent.