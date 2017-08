Cum stopezi căderea părului

Acestea pot fi: De natura genetica atunci cand mostenim pe cineva din familie cu probleme de calvitie. Stresul. Acesta are un impact negativ si asupra parului. Este unul din principalii factori care duc la cadere. Hormonale, in special la femei genereaza cadere mai ales dupa nastere, cand procesul este foarte accelerat, si de fiecare data cand sunt dereglari de aceasta natura. Dieta. Daca nu avem o dieta corecta, daca se tin cure de slabire drastice fara indrumarea unui nutritionist, daca nu oferim organismului necesarul de vitamine, fier, minerale etc. Sanatatea, in cazul unor boli cronice unde se fac tratamente foarte puternice. Mediul, praful, noxele, razele UV Primul pas in rezolvarea problemei caderii parului este un SCALP sanatos si curat, fara descuamare si exces de sebum. De aceea, este important sa alegem un sampon potrivit care curata delicat scalpul si parul si il pregateste pentru tratamente ulterioare. Intr-o etapa urmatoare putem aplica un conditioner conceput special pentru persoanele care se confrunta cu pierderea parului. Acesta poate fi utilizat atat pe lungimi, cat si pe scalp. Dupa clatire, un tratament leave-in cu antioxidanti si extracte din plante incheie procesul de ingrijire. Dat fiind ca pierderea parului difera de la persoana la persoana, este foarte importanta analiza si stabilirea unei diagnoze corecte.

