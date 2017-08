Moldovenii folosesc tot mai des cardul bancar: Retrag zilnic peste 107 milioane de lei

16:05

Autoritățile ruse au autorizat joi difuzarea unui film despre idila dintre ultimul țar rus Nicolae al II-lea și o balerină, poveste de dragoste ce a provocat mânia ortodocșilor tradiționaliști și a liderilor din Caucaz, informează AFP. The post (VIDEO) Ortodocșii ruși amenință că vor arde toate cinematografele din țară; Filmul care i-a nemulțumit appeared first on Independent.