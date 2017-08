Fostul raportor al Consiliului Europei: UE vrea să dea o șansă Republicii Moldova, dar depinde de moldoveni în ce direcție merge țara

13:45

Moneda virtuală bitcoin a atins marţi un maximum istoric de aproximativ 3.500 de dolari americani. Cumpărarea timpurie a propulsat bitcoin-ul la cel mai ridicat nivel de pănă acum, adică la 3.486 dolari, înainte ca vânzătorii să reuşească scăderea acesteia cu 1.34%, ceea ar fi adus-o la 3,435 dolari, potrivit Business Insider.