ÎN VIRGINIA după ciocniri între naționaliști albi și contramanifestanți A FOST DECRETATĂ STARE DE URGENȚĂ LOCALĂ

Cele mai afectate organe sunt ficatul, plămânii şi rinichii. Iată ce ne avertizează un specialist în boli interne: „Vorbim de un efect in timp pentru ca el se cumuleaza. Accelereaza instalarea bolilor degenerative, hepatita cronica, el afecteaza mai ales ficatul, plamanul si rinichii. Este un oncogen, produce boala canceroasa si nu in ultimul timp poate sa produca malformatii”. Mai mult, bijuteriile din aur lipite cu aliaj din cadmiu sunt contraindicate femeilor însărcinate. „Cadmiul are caracteristicile de a coborî semnificativ punctul de topire al aliajului. La topirea aliajului de lipitură ar putea să se formeze oxizii de cadmiu care ar putea să se depună în diferite organe”, explică Heinz Karl, maistru bijutier, care recunoaşte că se fereşte cât poate de cadmiu. Pericolul substanţei toxice din cadmiu devine activ atunci când acesta intră în contact cu pielea. Astfel, purtătorii de bijuterii riscă expunerea la metalul nociv prin contact cutanat sau, în cazul copiilor, prin lingere.