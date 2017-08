TOP 10 destinații surprinzătoare unde turismul crește spectaculos anul acesta

10:26

Prin modificările la legea cetățeniei, care prevăd că pot deveni cetățeni moldoveni toți străinii care „investesc" în Republica Moldova 250 de mii de dolari, oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea să transforme Moldova „într-un paradis al criminalilor", susține vicepreședintele Platformei DA Alexandru Slusari.