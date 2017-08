(video) Sheriff s-a impus fără emoții la Suruceni în partida cu Sfîntul Gheorghe. Pentru tiraspoleni urmează duelul cu Legia Varșovia

16:56

In acest articol noi va vom dezvaluii cateva cuvinte despre viitorul apropiat si plin de surprize a 5 zodii. Noi credem ca oricine vrea sa stie care sunt cele mai norocoase dintre zodii in acest moment, si asadar noi va vom spune ce li se arata in astre acestor 5 zodii. Cititi acest articol si aflati daca va aflati printre norocoasele momentului, scrie sfatulpărinților.ro