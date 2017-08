(STUDIU) Factorul care ne influențează fiecare decizie în viață

08:26

Pe un teren cu risc sporit de alunecare de la periferia capitalei, la marginea unei păduri, o companie a demarat construcția unui complex rezidențial din 9 blocuri multietajate. Terenul aparține unei firme controlate de holdingul familiei Stati, SRL Diagaras, iar lucrările de construcție și de amenajare sunt efectuate de către Compania Inamstro SRL, care deja a fost marcată de câteva scandaluri ce țin de locul amplasării construcțiilor, scrie crimemoldova.org.