Norvegia, depășită în topul celor mai prospere state din lume; Țara în care se trăiește cel mai bine

08:16

Israel Kristal, considerat cel mai bătrân bărbat din lume, a decedat, vineri, la vârsta de 113 ani, scrie The Telegraph. Supraviețuitor al Holocaustului, israelianul a fost declarat cel mai bătrân bărbat din lume, în mai 2016, la vârsta de 112 ani și 178 de zile. The post A murit cel mai bătrân bărbat din lume! Peste o lună ar fi împlinit 114 ani appeared first on Independent.