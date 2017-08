Cel mai scurt zbor comercial din lume durează doar 90 de secunde

15:10

Academia Tekwill invită elevii și studenții să-și aprofundeze cunoștințele și să obțină răspunsuri la întrebări direct de la experți la master-class-ul „Dezvoltarea software-ului: the good, the bad and the ugy”, care va avea loc duminică, 13 august, începând cu ora 16:00 până la 18:00 la Tekwill. Articolul Vino la master-class de dezvoltare software: The Good, The Bad and The Ugly și învață cum să îți dezvolți propriul sistem de programe apare prima dată în #diez.