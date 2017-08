Baza Militară de Instruire a Armatei Rep. Moldova, modernizată cu banii Statelor Unite

17:06

„România este țara noastră, a tuturor, și nu putem vorbi despre două popoare, există un singur popor – poporul român". Cu acest mesaj au fost întâmpinați 100 de basarabeni care se află pentru prima dată în vizită în dreapta Prutului, în cadrul programului Acțiunii 2012 „Cunoaște-ți Țara", la Târgoviște, de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru