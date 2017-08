TOP 10 cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului

19:46

Banca americană de investiții Morgan Stanley și-a majorat estimările privind evoluția euro, previzionând că va atinge 1,25 dolari la începutul anului viitor și va fi la paritate cu lira sterlină în 2018, pentru prima dată în istoria sa de 18 ani, transmit Reuters și Bloomberg. The post Euro, la paritate cu lira sterlină în 2018 appeared first on Independent.