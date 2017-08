Dosarul ex-deputatului Chiril Lucinschi va fi examinat în luna octombrie

10:16

Un bărbat de 60 de ani, bănuit că ar fi înfipt scobitori într-un scaun dintr-un autobuz din Singapore, riscă până la doi ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat, potrivit poliției orașului-stat din Asia de Sud-Est, informează miercuri AFP. O companie de transport în comun a depus plângere după ce a constatat că unul […] The post A înfipt scobitori într-un scaun de autobuz. Acum riscă pedeapsa cu închisoarea appeared first on Moldova.org.