Un moldovean s-a înecat în râul Moscova

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, întrunit în ședință publică la sfârșit de luna iulie, a aprobat o nouă decizie care prevede accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la mass media. Potrivit deciziei, începând cu 1 septembrie 2017, radiodifuzorii vor transmite zilnic câte un buletin de știri, între orele 17.00 și 23.00, în limbajul mimico-gestual sau prin titrare